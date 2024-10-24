Кержаков — о переходе Соболева в «Зенит»: мне казалось, что это просто шумиха

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о трансфере Александра Соболева в стан сине-бело-голубых. Напомним, форвард перебрался в Санкт-Петербург из московского «Спартака». Кержаков рассказал, что «Зенит» выбирал между Соболевым и Джоном Кордобой из «Краснодара».

— Как ты со стороны наблюдал сначала за всей этой информационной историей?

— Ну, мне казалось, что это просто шумиха. Я, в принципе, знал, что идёт поиск высокого форварда, об этом все знают. И ближе к делу уже было понимание, либо Кордоба, либо Соболев. И когда с Кордобой не договорились, стало понятно, что он придёт, — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».