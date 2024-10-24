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Семак: Дуглас Сантос может помочь сборной России, как и Марио Фернандес в своё время

Семак: Дуглас Сантос может помочь сборной России, как и Марио Фернандес в своё время
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о получении защитником Дугласом Сантосом паспорта Российской Федерации.

«Что касается Дугласа, я рад. Он уже достаточно долгое время в России. Есть такая фраза, что есть некоторые люди, которые более русские, чем россияне. Это касается и Дугласа, который не родился в России, как и другие ребята, но он любит Россию, ему и его семье здесь нравится. Всегда приятно, когда иностранцы изъявляют желание стать гражданами России. Безусловно, это хорошая новость. Думаю, если у него и тренера сборной будет желание, то это игрок, который может помочь так же, как в своё время Марио Фернандес.

Что касается нашей позиции, посмотрим. Невозможно сейчас думать, кто будет больше или меньше играть. Есть травмы, другие рабочие моменты. Когда он не будет считаться легионером, тогда будем думать, что делать дальше, куда двигаться и что мы можем сделать в той ситуации, которая будет складываться. Пока сложно сказать, когда это будет. Но когда у нас будет возможность поговорить об этом более детально, мы поговорим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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