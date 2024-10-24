Главный тренер «Зенита» Семак: «Локомотив» — один из претендентов на победу в чемпионате

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил московский «Локомотив» в преддверии очной встречи. Игра состоится 27 октября в рамках 13-го тура РПЛ.

«Что касается состава, «Локомотив» незначительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Команда играет в интересный футбол. Там быстрые игроки, которые хорошо играют на пространстве и стандартах. Они являются одними из претендентов на победу в чемпионате. Все это видят, и мы готовимся к хорошему и интересному матчу.

Плотность в верху таблицы не позволяет командам расслабляться. После каждого тура лидер может смениться. Потеря очков — всегда минус для любой команды. Думаю, что какие-то выводы после поражений в любом случае делаются. Разница в два очка — это ничего. Ни наша победа, ни победа «Локо» в преддверии матча не влияют на подготовку к игре», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.