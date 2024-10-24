Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: за Батракова все рады — вряд ли кто-то мог такое ожидать

Главный тренер «Зенита» Семак: за Батракова все рады — вряд ли кто-то мог такое ожидать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

«За Батракова все рады. Приятно, когда в нашем чемпионате появляются яркие игроки с российским паспортом. Безусловно, все удивлены прежде всего результативностью и тем количеством заработанных баллов по системе «гол+пас». Я думаю, вряд ли кто-то мог такого ожидать, и это приятно.

Если говорить про подготовку, то мы готовимся ко всем. Любая команда ー это не команда одного какого-то игрока. «Локомотив» силён не только Батраковым. Есть целая группа футболистов, опытные и молодые, которые выходят и влияют напрямую на результаты команды. Нужно изучать и стараться сыграть как можно лучше», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Семак: «Локомотив» — один из претендентов на победу в чемпионате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android