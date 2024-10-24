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Сергей Семак отреагировал на слова Карпина об уровне РПЛ

Сергей Семак отреагировал на слова Карпина об уровне РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Валерия Карпина об уровне РПЛ. Ранее наставник сборной России и «Ростова» заявил, что российский футбол «20 лет идёт не туда».

«Я не слышал слов Карпина об РПЛ. Все чемпионаты разные, везде есть свои истории, которые диктуют, в какой футбол играть. Конечно, если говорить про интенсивность, у нас многие команды играют глубоко от обороны. И в таком случае никакой речи об интенсивности быть не может. Интенсивность хороша, когда обе команды играют на встречных курсах, есть свободное пространство, тогда она будет хороша. Что касается Бельгии или Нидерландов, все клубы играют в атаку, более интересен для болельщиков, сам футбол помогает ярко проявлять себя игрокам. Это чемпионаты, в которых клубы в большинстве своём работают на то, чтобы засветить игрока, проявить его лучшие качества и продать. Отсюда и футбол в той или иной стране.

Кроме скорости и интенсивности, есть и другие аспекты: мастерство, качество. Много составляющих, которые влияют на уровень футбола. Если брать ту же «Барселону» с Хави и Иньестой. Их общий пробег будет значительно ниже многих команд РПЛ, но это не говорит о том, что команда играет хуже. У каждого своё мнение и каждый выстраивает тот или иной план подготовки команды, исходя из уровня чемпионата, требований, задач, уровня футболистов. Некоторые футболисты не могут интенсивно проводить работу, но зато у них есть другие качества. Всё зависит от индивидуальных характеристик», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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