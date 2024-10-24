«Газпром» всех судей купил». Вратарь «Зенита» Кержаков — о споре с фанатом «Динамо»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков вспомнил о споре с болельщиком московского «Динамо» в социальных сетях.

«Мне делать было нечего, редко бывает, предоставился такой день, и я, ну не то что с дуру, в полемику вступил, в кои-то веки открыл социальную сеть после того, как мы стали чемпионами, и мне болельщик один динамовский начал выговаривать с оскорблениями, естественно, с переходом на личность. Ну, взрослый мужик вроде такой, симпатичный, не маргинал.

Я говорю: «Ну сейчас в чём проблема?» «Вы там прибили судьями нас». Я говорю: «Ну ты из космоса футбол смотрел? В этом сезоне какие судьи? Скажи мне, просто ответь». Нет, всё куплено, «Газпром» всех судей купил. Говорю: «Ладно, давай, удачи тебе, всё, всего хорошего», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».