Арестованы предполагаемые организаторы расистской акции против Винисиуса

Испанская полиция арестовала четверых предполагаемых организаторов кампании ненависти на расистской почве против нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщила пресс-служба полиции в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что расследование началось после жалоб Ла Лиги. Арестованные в социальных сетях призывали болельщиков мадридского «Атлетико» посетить стадион и скандировать оскорбления с расистским подтекстом.

Мадридские «Атлетико» и «Реал» сыграли 29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. После матча на «Атлетико» были наложены санкции, в том числе закрытие фанатской трибуны.