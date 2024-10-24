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Полиция Испании арестовала подозреваемых организаторов кампании ненависти к вингеру Реала Винисиусу Жуниору

Арестованы предполагаемые организаторы расистской акции против Винисиуса
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Испанская полиция арестовала четверых предполагаемых организаторов кампании ненависти на расистской почве против нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщила пресс-служба полиции в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что расследование началось после жалоб Ла Лиги. Арестованные в социальных сетях призывали болельщиков мадридского «Атлетико» посетить стадион и скандировать оскорбления с расистским подтекстом.

Мадридские «Атлетико» и «Реал» сыграли 29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. После матча на «Атлетико» были наложены санкции, в том числе закрытие фанатской трибуны.

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