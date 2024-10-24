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Семак: Галактионов проводит хорошую работу в «Локо» — не думаю о противостоянии с ним

Семак: Галактионов проводит хорошую работу в «Локо» — не думаю о противостоянии с ним
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера московского «Локомотива». Также он признался, что не думает о личном тренерском противостоянии с Галактионовым в преддверии матча «Зенит» — «Локомотив» в 13-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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«Я не думаю, что есть понятие удобный и неудобный тренер — в футбол играют команды. В прошлом сезоне «Локо» удачно против нас сыграл, до этого была другая серия. Но любая серия рано или поздно заканчивается. Галактионов проводит хорошую работу, но я не думаю о тренерском противостоянии с ним», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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