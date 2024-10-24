Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Брунея в Краснодаре 15 ноября. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Отмечается, что первый матч ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальной команды пройдёт 15 ноября на стадионе ФК «Краснодар» и начнётся в 19:00 по московскому времени. Сборная России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар.

Дата начала продажи билетов на матч сборной России и Брунея будет объявлена дополнительно.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).