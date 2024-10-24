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Хомуха: ЦСКА стал сильнее не только с приходом Николича, но и Кругового и Пьянича

Хомуха: ЦСКА стал сильнее не только с приходом Николича, но и Кругового и Пьянича
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлениях армейцев в этом сезоне.

«ЦСКА стал более стабильным. Уже нет потерь очков, которые были в прошлом сезоне. На сегодняшний день у команды более сбалансированная игра, которая позволяет набирать очки.

ЦСКА стал сильнее не только с приходом Николича, но и с Круговым, Пьяничем и другими футболистами. Конкуренция в составе становится выше, это заставляет играть с полной самоотдачей. Что касается Пьянича, то я бы не стал делать далеко идущие выводы по поводу него в кубковых матчах. Если он начнёт себя проявлять в чемпионате, тогда будет о чём-то говорить», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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