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РФС случайно анонсировал второй матч сборной России в ноябре с Сирией

РФС случайно анонсировал второй матч сборной России в ноябре с Сирией
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На официальном сайте Российского футбольного союза анонсировано проведение второго товарищеского матча сборной России в ноябре. Соперником станет национальная команда Сирии. Встреча пройдёт 19 ноября в Волгограде. С таким заголовком опубликовано сообщение об игре с Брунеем.

Фото: РФС

Известно, что 15 ноября национальная команда России проведёт первый товарищеский матч ноябрьского сбора. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем в Краснодаре.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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