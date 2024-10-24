Флик — о Рафинье: топ-игрок, он провёл отличный матч с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вингере сине-гранатовых Рафинье после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Рафинья оформил хет-трик в этой встрече.

«Хороший пример того, как может действовать вся команда. Рафинья провёл выдающийся матч. Все наши игроки качественные, но он обладает особым качеством, топ-игрок. Он получает наслаждение от игры в футбол. Можно говорить об отдельных игроках, но вся команда заслуживает похвалы по итогам матча с «Баварией», — приводит слова Флика испанское онлайн-издание AS.

Напомним, матч между «Барселоной» и «Баварией» состоялся накануне, 23 октября. Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Марибор, Словения). «Барселона» одержала победу со счётом 4:1.