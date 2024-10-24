Вратарь «Зенита» Кержаков: когда у тебя появляются деньги, ты делаешь лишние телодвижения

Российский голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своём отношении к деньгам и роскоши.

«Когда у тебя появляются хорошие деньги, ты зачастую делаешь много лишних телодвижений, которые в принципе не нужно делать. И со временем понимаешь, что ты не то что становишься рабом этих денег, ты становишься рабом вещей, потому что вот эта бытовуха, она тебя затягивает.

Если мы касаемся машин, если ты начинаешь их менять и так далее, ты можешь не угадать, что-то может сломаться. Тебе нужно искать, если у тебя две-три машины, паркинг какой-то. И вот этот круговорот начинается просто. И поэтому со временем ты понимаешь, что можно без 50% вот этих лишних телодвижений вообще великолепно счастливо жить», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».