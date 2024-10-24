В РФС объяснили, почему решили провести матч России с Брунеем в Краснодаре

В Российском футбольном союзе высказались о выборе места для проведения товарищеского матча сборной России с Брунеем. Встреча состоится 15 ноября в Краснодаре.

«В ряде СМИ появились сообщения, что матч между Россией и Брунеем был «перенесён» из Сочи в Краснодар из-за состояния поля. Данная информация не соответствует действительности. Российский футбольный союз изначально рассматривал несколько вариантов места проведения матча. Исходя из ряда факторов, РФС принял решение проводить матч в Краснодаре, о чём сегодня было объявлено в официальном анонсе предстоящего матча со сборной Брунея», — сообщили в службе коммуникаций РФС.