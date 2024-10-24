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Индзаги рассказал о разговоре с Арнаутовичем после нереализованного пенальти в матче ЛЧ

Индзаги рассказал о разговоре с Арнаутовичем после нереализованного пенальти в матче ЛЧ
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 90+3'    

«В Лиге чемпионов все матчи сложные, и итальянским командам всегда было тяжело здесь. Мы не использовали некоторые моменты, но команда верила до конца, и нам удалось победить.

Все, кто вышел на замену, сыграли хорошо. У меня хорошо укомплектованная команда, и теперь, когда у нас есть несколько отсутствующих игроков, важно иметь возможность восстановить силы и энергию. Я поговорил с Арнаутовичем. Не проблема, что он не забил с пенальти. Он чувствовал ответственность, но я посоветовал ему сохранять спокойствие и продолжать хорошо работать, как он это делает», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

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