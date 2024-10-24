«Это правильный поступок». Кержаков — о разговоре Соболева с Барриосом после перехода

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что новичок команды Александр Соболев после перехода в клуб сразу поговорил с Вильмаром Барриосом. Футболисты обсудили тему драки, произошедшей между московским и санкт-петербургским клубами после матча Фонбет Кубка России в ноябре 2022 года (0:0, 4:2 пен.), в которой оба футболиста принимали участие.

«Он правильно сделал, что сразу там поговорил с ребятами, с Барриосом. По крайней мере, я видел лично, что у них там была беседа, чтобы расставить все точки над «i». О чём они уже разговаривали, не знаю, но просто беседа была, и, в принципе, с его стороны это правильный поступок», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».