«Я за». Пьянич — об идее провести матч между сборными Боснии и Герцеговины и России

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос, как он относится к идее провести товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. В 2022 году Миралем не поддержал подобную идею.

«Думаю, провести такой матч — это о'кей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит», — приводит слова Пьянича «Спорт-экспресс».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.