«Факел» смотрелся лучше «Зенита». Александр Бубнов — о матче Кубка России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча состоялась во вторник, 22 октября. «Зенит» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Александр Ерохин.

«В целом «Факел» смотрелся лучше, но такую грубейшую тактическую ошибку допустили в случае с голом. Прессингуют на половине соперника, теряют мяч, у «Зенита» только два игрока в контратаку бегут, Педро и Ерохин, от которых Соболев сильно отстал. У «Факела» четыре обороняющихся игрока возвращаются, и все четверо бегут за Педро! Догнать его не смогли, бразилец отдал передачу на Ерохина, тот просто расстрелял ворота. Такие ошибки, конечно, допускать нельзя.

Вообще, если не знать, что это «Зенит» на поле, можно было бы сказать, что «Факел» играет с более слабой командой. Гости провели посредственный матч», — приводит слова Бубнова Sportbox.