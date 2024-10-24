«Эмоции там не искренние». Бывший игрок сборной России — о Медиалиге

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв поделился впечатлениями от опыта игры в Медиалиге.

– Вы принимали участие в медиафутболе. Не понравилось?

– Я тогда возвращался из Беларуси со съёмок. Мне знакомый предложил сыграть за «Козлов» в подмосковном Одинцове. Я как раз рядом был – приехал, посмотрел. Показ впечатлил. Камер больше, чем на матчах ФНЛ. Я даже удивился. Люди всю жизнь играют в футбол, но к ним нет столько внимания. А тут ребята покинули настоящий футбол.

– Кто например?

– У нас был один парнишка – около 20 лет. Играл профессионально, а затем ушёл в Медиалигу. Я это воспринимаю так: человек отказался от профессиональной работы, где нужно постоянно тренироваться и доказывать. Такое меня огорчает. Видно же, что парень перспективный, а характера не оказалось. Вот вижу Каряку в Медиалиге, и у меня не может быть вопросов. Он отдался футболу, прошёл его как игрок. Или возьмите Крооса. А когда молодые в это уходят… Ну, значит, такие молодые.

– Вы сами говорили, что уровень футбола у нас упал, а в медиафутболе есть эмоции.

– Эмоции там не искренние – в этом вся проблема. Футбол любят за красивые комбинации, а не за то, что тренер решил подраться. Какие-то жесты, показуха. Не могу говорить за всех. Говорю то, что видел и где-то знаю. Может, нынешнему поколению это больше подходит, а мне уже за 40 лет, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию интервью с Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.