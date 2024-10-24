«Он не шутник». Экс-игрок сборной России рассказал, каким тренером был судья Безбородов

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, каким тренером был Владислав Безбородов, который сейчас является арбитром РПЛ. В своё время Безбородов работал в детской школе «Зенита».

— В СДЮСШОР «Зенита» вашу команду тренировал Безбородов, который последние 17 лет судит матчи РПЛ. Каким он был тренером?

– Запомнился прагматизмом и профессионализмом. Он не шутник, скажем так. Как сказал, так и сделал. Он сначала помогал Казачёнку, тренировался с нами. Я воспринимал его как второго тренера, а потом он стал главным. Даже мысли не было, что он начнёт судить. Потом уже, во время взрослой карьеры, мы не раз пересекались на матчах и в аэропорту.

– О чём говорили?

– О том, как он нас судил. Меня он не удалял – я ни одной красной за карьеру пока не получил.

– Пока?

– Ну, тренеров тоже могут удалить. Не загадываю, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию интервью с Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.