Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаджи — о Зиньковском: жалко, если «Спартак» будет разбрасываться такими игроками

Хаджи — о Зиньковском: жалко, если «Спартак» будет разбрасываться такими игроками
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о хавбеке красно-белых Антоне Зиньковском.

«Зиньковский мне всегда нравился, но в последнее время чувствуется, что нет того запала, когда он выходит на поле. Не знаю, от чего это зависит, то ли руки опустил, то ли ещё что-то. Есть правило: выходишь на поле, дай первый пас своему, а он отдаёт чужому, и игра сразу блекнет. Он парень хороший, жалко с ним расставаться будет, большую пользу приносил «Спартаку». А там как тренеры решат.

У нас слухи бегут впереди паровоза. Думаю, вряд ли он уйдёт. Пожелаю ему удачи, у него хороший футбольный возраст. Жалко, если такими игроками будем разбрасываться. Думаю, это всё злопыхатели «Спартака» пишут», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Парфёнов высказался о возможном уходе Бонгонда, Зиньковского и Пруцева из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android