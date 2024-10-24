Хаджи — о Зиньковском: жалко, если «Спартак» будет разбрасываться такими игроками

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о хавбеке красно-белых Антоне Зиньковском.

«Зиньковский мне всегда нравился, но в последнее время чувствуется, что нет того запала, когда он выходит на поле. Не знаю, от чего это зависит, то ли руки опустил, то ли ещё что-то. Есть правило: выходишь на поле, дай первый пас своему, а он отдаёт чужому, и игра сразу блекнет. Он парень хороший, жалко с ним расставаться будет, большую пользу приносил «Спартаку». А там как тренеры решат.

У нас слухи бегут впереди паровоза. Думаю, вряд ли он уйдёт. Пожелаю ему удачи, у него хороший футбольный возраст. Жалко, если такими игроками будем разбрасываться. Думаю, это всё злопыхатели «Спартака» пишут», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.