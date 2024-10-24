Глебов: «Ростов» упустил победу, во втором тайме мы переиграли «Локомотив»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов высказался по итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом».

«Хочу поблагодарить болельщиков, их очень много пришло. Чувствовалась их поддержка. Не кажется ли мне, что «Ростов» упустил победу? Я считаю, что сегодня — да. Первый тайм, наверное, больше под диктовку «Локомотива», до 30-й минуты. Во втором тайме мы полностью переиграли «Локомотив», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоялся накануне, 23 октября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:2 (8:7 пен.). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).