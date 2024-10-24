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19:00 Мск
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В России официально покажут церемонию вручения «Золотого мяча» — 2024

В России официально покажут церемонию вручения «Золотого мяча» — 2024
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Стало известно, где в России можно будет посмотреть церемонию вручения «Золотого мяча» 2024 года. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Об этом сообщил телеграм-канал Okko.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2024 года состоится в понедельник, 28 октября. Okko начнёт трансляцию церемонии в 21:00 по московскому времени. Зрители смогут посмотреть событие в прямом эфире и в записи как с комментариями и переводом, так и оригинальной дорожкой. Ведущими российской версии «Золотого мяча» выступят комментаторы Okko Денис Алхазов и Павел Разживин, а также актёр Васант Балан.

В 2023 году «Золотой мяч» получили Лионель Месси и Айтана Бонмати.

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