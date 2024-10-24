Колосков: сейчас все сборные заняты, наконец-то для России нашли Бруней

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Брунея.

«Да кто его знает, как сложится этот матч? Бруней занимает диаметрально противоположное России место в рейтинге ФИФА, но какая разница? Сейчас играем не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. Установка одна — сборная должна играть, собираться. Весь мир играет в эти дни, все заняты. Наконец-то нашли Бруней. Соперника невозможно найти — все играют, заняты. Поэтому Бруней.

Есть такое понятие как дипломатия. Не просто Дюков позвонил и договорился с коллегой. Это решается через посольства, государственных лиц. Не всё так просто», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.