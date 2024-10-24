Бубнов: второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Встреча состоялась во вторник, 22 октября. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Забитым мячом отметился Даниил Зорин.

«Второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый, здесь нет такой разницы, как в «Зените». В Кубке игроки ротации показали тот же уровень, что и основная команда могла бы. В махачкалинском «Динамо» тоже преимущественно футболисты основы на поле вышли, демонстрировали вязкий, плотный футбол, действовали в привычной манере. Но голевых моментов они обычно создают мало, мало забивают и в этой игре ничего не создали.

У «Спартака» моментов было значительно больше, один даже использовали, в остальных случаях вратарь «Динамо» надёжно играл», — приводит слова Бубнова Sportbox.