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Бубнов: второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый

Бубнов: второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Встреча состоялась во вторник, 22 октября. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Забитым мячом отметился Даниил Зорин.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

«Второй состав «Спартака» примерно такого же уровня, как и первый, здесь нет такой разницы, как в «Зените». В Кубке игроки ротации показали тот же уровень, что и основная команда могла бы. В махачкалинском «Динамо» тоже преимущественно футболисты основы на поле вышли, демонстрировали вязкий, плотный футбол, действовали в привычной манере. Но голевых моментов они обычно создают мало, мало забивают и в этой игре ничего не создали.

У «Спартака» моментов было значительно больше, один даже использовали, в остальных случаях вратарь «Динамо» надёжно играл», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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