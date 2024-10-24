Экс-полузащитник сборной России объяснил, почему его выбрали для съёмок фильма о Черенкове

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, как стал дублёром Фёдора Черенкова в фильме о легендарном футболисте.

– Как получилось, что вы попали на съёмки фильма о Черенкове?

– Мне предложил мой старый друг Степан Акелькин – брат режиссёра фильма. Мы молодыми играли вместе в «Факеле». Сейчас он ещё и дипломированный тренер по физподготовке. Так что поддерживал форму и актёров, и дублёров. Я же как раз закончил с профессиональным футболом – и он меня позвал. Изначально речи не было о том, что я буду дублёром Черенкова. Планировалось, что буду Игорем Шалимовым.

– Кто поменял вашу роль?

– Так понимаю, что Бородюк настоял. Он в целом курировал футбольные нюансы. Вообще, для меня это был первый подобный опыт. Поехал просто по-дружески.

– Изначально дублёром Черенкова был другой человек?

– И не один. Повлияло, что актёра на главную роль выбрали поздно. Нужно было, чтобы дублёр был антропометрически схож. Люди менялись, потому что не подходили. Был даже левша, хотя Черенков – правша. Тут, конечно, Генрихович отсеивал, потому что застал игру Феди, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию интервью с Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.