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Эль Класико 2024: дата и время матча Реал Мадрид — Барселона, 11 тур Ла Лиги 2024-2025

Матч 11-го тура испанской Примеры нынешнего сезона между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» состоится в субботу, 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Сине-гранатовые набрали 27 очков по результатам 10 игр. «Реал» занимает второе место (24 очка). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал». В прошлом сезоне «сливочные» набрали 95 очков по результатам 38 матчей и опередили занявшую второе место «Барселону» на 10 очков.