Экс-футболист сборной России и дублёр роли Черенкова рассказал об условиях на съёмках

Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв, который стал дублёром роли Фёдора Черенкова в фильме о легендарном футболисте, рассказал об условиях на съёмках.

«Всё длилось около полугода, хотя сам съёмочный период – три месяца. Я параллельно учился на тренера в Москве, сдавал на категорию В-UEFA. Пришлось много ездить. Мы начинали в Гомеле – там снимали период, когда Федя был в молодёжке. Тогда ещё не всех задействовали. Наверное, недельку там провели. Потом уже на месяц уезжали в Минск и на базу БАТЭ. Жили в гостинице при автомобильном заводе.

Актёрская деятельность с футболом мало связана. Много нудной работы. Футболист потренировался два часа, а потом просто ведёт правильный образ жизни. Может ещё в тренажёрном зале остаться. А у актёров съёмочный день бывает по 10-12 часов. И всё это время требуется быть готовым, чтобы показать нужное. Тоже не лёгкий труд», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию интервью с Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.