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«Им не хватает техники, скорости, физики». Экс-игрок сборной России — о юных футболистах

«Им не хватает техники, скорости, физики». Экс-игрок сборной России — о юных футболистах
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Тренер молодёжной команды «Ленинградец» Роман Воробьёв рассказал о специфике работы с юными футболистами.

– Насколько тяжело переключаться на работу с детьми?
– Специфика даже не в том, дети это или нет. Важно, что они не профессионалы, с которых можно спрашивать. Если у тебя нет контракта, то ты в любой момент можешь встать и уйти. Обучение направлено в том числе на такие вещи. Сейчас молодые парни уже подписывают контракты с основным «Ленинградцем», хотя продолжают заниматься в молодёжке. Так у нас хотя бы есть возможность что-то с них требовать. Да и получается пример для других, что реально зарабатывать на футболе.

– Будучи игроком, вы однажды сказали, что детским тренерам важен только счёт, а не развитие футболиста. Сейчас ситуация такая же?
– Я так говорил, да? Ну, вообще, есть такое, действительно. Сейчас из разных клубов приходят футболисты, но им не хватает качеств: техники, скорости, физики, футбольного видения… А в молодёжке уже нужно играть, а не учиться. Можем где-то над тактикой поработать или ещё что-то такое, но не базу закладывать, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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