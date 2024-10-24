«Реал» подтвердил наличие травмы у Родриго, бразилец повредил бедро

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс получил повреждение правой двуглавой мышцы бедра, сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте клуба.

«После проведённого медицинского обследования у Родриго диагностирована травма правой двуглавой мышцы бедра», — сказано в сообщении пресс-службы мадридского «Реала».

Напомним, в субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Сине-гранатовые набрали 27 очков по результатам 10 игр. «Реал» занимает второе место (24 очка).