Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» подтвердил наличие травмы у Родриго, бразилец повредил бедро

«Реал» подтвердил наличие травмы у Родриго, бразилец повредил бедро
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс получил повреждение правой двуглавой мышцы бедра, сообщает пресс-служба «сливочных» на официальном сайте клуба.

«После проведённого медицинского обследования у Родриго диагностирована травма правой двуглавой мышцы бедра», — сказано в сообщении пресс-службы мадридского «Реала».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате Испании лидирует «Барселона». Сине-гранатовые набрали 27 очков по результатам 10 игр. «Реал» занимает второе место (24 очка).

Больше, чем футбол: Эль-Класико — противостояние «Реала» и «Барселоны» — можно посмотреть 26 октября на Кинопоиске в прямом эфире Матч ТВ.
Материалы по теме
Родриго из-за травмы колена пропустит матч с «Барселоной» — Relevo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android