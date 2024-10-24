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Экс-игрок сборной России рассказал, как Хиддинк настраивал Янбаева на игру против Роббена

Экс-игрок сборной России рассказал, как Хиддинк настраивал Янбаева на игру против Роббена
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Экс-футболист сборной России Роман Воробьёв рассказал, какая атмосфера была в национальной команде при Гусе Хиддинке. Сам Воробьёв сыграл под руководством Хиддинка два матча за сборную страны.

– Какая вообще атмосфера была в команде?
– Комфортная. Все были дружелюбные. Никакой строгости. На ужине можно было взять бокал вина. У каждого тренера свой подход: вот у Хиддинка – такой. В результате команда играла раскрепощённо. Яркий футбол, все бежали с желанием. На установке каждому футболисту давали план на игру. В товарищеском матче с Нидерландами получилось забавно.

– Что произошло?
– Хиддинк каждому игроку объяснял, как играть по своему сопернику: что делать, куда бежать, на что смотреть. И доходит дело до Янбаева. Тренер говорит: «Блин, у тебя там Роббен. Не знаю, что с ним делать. Это уже твоя проблема – сам решай». Я не могу сказать, что Хиддинк был фееричен в плане футбола, но с человеческой точки зрения ему удавалось найти контакт с футболистами, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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