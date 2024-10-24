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Экс-игрок сборной России: Лёха Иванов ездил с Лоськовым на охоту — был приманкой

Экс-игрок сборной России: Лёха Иванов ездил с Лоськовым на охоту — был приманкой
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Экс-футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, как проводили вместе время игроки национальной команды.

«После игр почти всегда собирались, но не всей командой. В Москве это сделать сложнее. Получалось, что одни пошли сюда, а другие – туда. Вот в Самаре или Оренбурге все собирались в одном ресторане. А необычных мест особо не было. Пейнтбол тогда ещё не был популярен – это мы потом в Оренбурге ездили на стрельбище. Лоськов с Евсеевым гоняли на охоту, но туда не возьмёшь всю команду. Лёха Иванов ездил с Лоськовым. Потом рассказывал, что был приманкой», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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