Экс-полузащитник «Краснодара» рассказал, что требуется команде для чемпионства

Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Роман Воробьёв рассказал, что требуется «быкам» для завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

– Как думаете, «Краснодар» возьмёт чемпионство в этом году?

– По сути, соперник один – «Зенит». Сейчас у «Краснодара» классная серия. Если продолжат набирать очки в таком темпе, то, конечно, станут чемпионами. Тут важно, чтобы все игроки были на месте, а не как в начале сезона. Многое будет решать удача и не получит ли травму кто-то из лидеров вроде Кордобы, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.