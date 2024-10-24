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Защитник «Локомотива» Сильянов: для нас чемпионат в приоритете

Защитник «Локомотива» Сильянов: для нас чемпионат в приоритете
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Футболист московского «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что для железнодорожников приоритетным турниром является Российская Премьер-Лига, а не Кубок страны.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
7 : 8
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 17'     1:1 Комаров – 19'     2:1 Сутормин – 90+3'     2:2 Сарвели – 90+6'    

«Какой турнир для нас приоритетнее? Если учитывать, как всё складывается, думаю, что для «Локомотива» чемпионат в приоритете», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 23 октября, состоялся матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:2 (8:7 пен.). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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