Защитник «Локомотива» Сильянов: для нас чемпионат в приоритете

Футболист московского «Локомотива» Александр Сильянов заявил, что для железнодорожников приоритетным турниром является Российская Премьер-Лига, а не Кубок страны.

«Какой турнир для нас приоритетнее? Если учитывать, как всё складывается, думаю, что для «Локомотива» чемпионат в приоритете», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 23 октября, состоялся матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:2 (8:7 пен.). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).