«Спартак» и «Динамо» — лидеры по количеству легионеров в составе среди команд РПЛ

Московские «Спартак» и «Динамо» являются лидерами по количеству легионеров в составе среди команд РПЛ. Это следует из отчёта Российской Премьер-Лиги по итогам летнего трансферного окна — 2024. Так, в составе красно-белых и бело-голубых числится по 13 легионеров.

Фото: Сайт РПЛ

Фото: Сайт РПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков по результатам 12 матчей. «Динамо» располагается на пятой строчке. Бело-голубые набрали 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Пари НН» на выезде, а «Динамо» отправится в гости к «Химкам».