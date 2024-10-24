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У «Локомотива» самый молодой состав в РПЛ, самый возрастной — у «Ахмата»

У «Локомотива» самый молодой состав в РПЛ, самый возрастной — у «Ахмата»
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У московского «Локомотива» самый молодой состав в РПЛ, самый возрастной — у грозненского «Ахмата». Это следует из отчёта Российской Премьер-Лиги по итогам летнего трансферного окна — 2024. Так, средний возраст игроков железнодорожников составляет 20,6 года, у грозненцев — 26,6.

Фото: Сайт РПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков по результатам 12 игр. «Ахмат» располагается на последней, 16-й строчке (шесть очков). В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Зенитом», а «Ахмат» — с «Ростовом».

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