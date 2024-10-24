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19:00 Мск
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«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 24 октября, в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уже известно, что московское «Динамо» сыграет со столичным «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» сегодня завершат выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале победил калининградскую «Балтику» (2:1).

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