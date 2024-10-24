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Журавель — о «Спартаке»: нейросеть выбрала бы схему на «Краснодар» лучше, чем Станкович

Журавель — о «Спартаке»: нейросеть выбрала бы схему на «Краснодар» лучше, чем Станкович
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Известный спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель высказался о неудачной схеме «Спартака» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Главный тренер красно-белых Деян Станкович решил поэкспериментировать и выставил состав с тремя центральными защитниками. В итоге «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 0:3, а Станкович получил уйму критики из-за экспериментов со схемой.

«Нейросеть справилась бы с выбором схемы на „Краснодар“ лучше, чем Станкович», — приводит слова Журавеля телеграм-канал «Коммент.Шоу».

Напомним, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» идёт на шестой строчке.

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