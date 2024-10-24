Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы РПЛ потратили на трансферы рекордную сумму за последние пять сезонов

Клубы РПЛ потратили на трансферы рекордную сумму за последние пять сезонов
Комментарии

Показатель расходов клубов Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно стал наибольшим за последние пять сезонов. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Согласно официальному отчёту РПЛ по первому регистрационному периоду сезона-2024/2025, расходы клубов в летнее трансферное окно составили € 131 617 000. Это больше, чем в четырёх прошлых сезонах. В сезоне-2021/2022 трансферные расходы составили € 121 325 000. При этом клубы РПЛ в прошедшее трансферное окно получили € 84 450 000 в качестве доходов. В прошлом сезоне этот показатель составил € 126 980 000.

Фото: РПЛ

Летний регистрационный период в РПЛ длился с 24 июня по 12 сентября.

Материалы по теме
Кого ещё могут натурализовать клубы РПЛ? На подходе не только другой топ-бразилец «Зенита»
Кого ещё могут натурализовать клубы РПЛ? На подходе не только другой топ-бразилец «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android