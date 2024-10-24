Клубы РПЛ потратили на трансферы рекордную сумму за последние пять сезонов

Показатель расходов клубов Российской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно стал наибольшим за последние пять сезонов. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Согласно официальному отчёту РПЛ по первому регистрационному периоду сезона-2024/2025, расходы клубов в летнее трансферное окно составили € 131 617 000. Это больше, чем в четырёх прошлых сезонах. В сезоне-2021/2022 трансферные расходы составили € 121 325 000. При этом клубы РПЛ в прошедшее трансферное окно получили € 84 450 000 в качестве доходов. В прошлом сезоне этот показатель составил € 126 980 000.

Фото: РПЛ

Летний регистрационный период в РПЛ длился с 24 июня по 12 сентября.