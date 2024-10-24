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У «Краснодара» самый большой заявочный лист в РПЛ, в нём 82 футболиста

У «Краснодара» самый большой заявочный лист в РПЛ, в нём 82 футболиста
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Обнародован отчёт Российской Премьер-Лиги по итогам первого регистрационного периода в сезоне-2024/2025. Так, самый большой заявочный лист среди всех клубов РПЛ у «Краснодара». «Быки» заявили 88 футболистов и отзаявили шесть. Итого они остались «в плюсе» на 82 игрока.

Стоит отметить, что в заявочный лист входит не только основная команда «быков». Учитываются также молодёжные составы и вторая команда. Простым языком, приведённые цифры касаются всей профессиональной структуры «Краснодара», а не только основной команды.

На втором месте идёт «Локомотив», который «в плюсе» на 51 игрока (54 заявлено, 3 — отзаявлено).

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