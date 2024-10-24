ПАОК — «Виктория Пльзень»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45

Сегодня, 24 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся греческий ПАОК и чешская «Виктория Пльзень». Команды будут играть на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером (Швейцария). Начало игры — в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.