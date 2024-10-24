У «Динамо» самый стабильный состав в РПЛ, летом они обновили его только на 14%

У московского «Динамо» самый стабильный состав среди всех команд Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые обновили его летом только на 14%, следует из отчёта РПЛ по итогам летнего трансферного окна 2024 года.

Фото: Сайт РПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 23 очка по результатам 12 матчей. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые отправятся в гости к подмосковным «Химкам».

Отметим, что средний возраст футболистов московского «Динамо» составляет 22,2 года — это один из самых низких показателей в Российской Премьер-Лиге.