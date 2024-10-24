«Атлетико» Мадрид подал протест в УЕФА из-за пенальти в матче ЛЧ с «Лиллем»

Испанский «Атлетико» Мадрид пожаловался в УЕФА из-за пенальти, назначенного в ворота команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем». Об этом сообщила Marca.

«Лилль» одержал волевую победу со счётом 3:1. На шестой минуте счёт открыл нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес. Далее в составе «Лилля» отличились Эдон Жегрова и Джонатан Дэвид (дважды). Именно гол Дэвида с пенальти на 74-й минуте и оказался победным. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Италия). Отмечается, что в клубе не понимают, за что был назначен пенальти. В эпизоде мяч сначала попал в руку полузащитнику «Лилля» Бенжамену Андре, потом игрок упал на газон после контакта с ногой Коке.