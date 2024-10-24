Самедов — о матче России с Брунеем: любого соперника найти тяжело

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Брунея.

«Каждый болельщик должен понимать, в какой мы ситуации, и делать выводы. Любого соперника найти тяжело, поэтому к сборной всегда должен быть интерес вне зависимости от оппонента. Надо приходить на стадион ради России, а не Брунея. Надо поддерживать нашу команду», — приводит слова Самедова Legalbet.

Со сборной Брунея Россия сыграет 15 ноября в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Национальная команда России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).