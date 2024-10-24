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Эрлинга Холанда привлекает идея с переходом в «Реал», мадридцам интересен норвежец

Эрлинга Холанда привлекает идея с переходом в «Реал», мадридцам интересен норвежец
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Нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда привлекает идея с возможным переходом в мадридский «Реал», «сливочные» проявляют интерес к норвежскому форварду. Об этом сообщает испанское онлайн издание Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sports.

По данным источника, между сторонами существует взаимный интерес. В контракте Холанда с «Манчестер Сити» прописан пункт об отступных — осуществить трансфер норвежского нападающего можно за € 150 млн. Отмечается, что переход Эрлинга в «Реал» может случиться следующим летом.

За «Манчестер Сити» Холанд выступает с 2022 года. Ранее он играл за дортмундскую «Боруссию».

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