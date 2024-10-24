Николай Наумов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 27 октября.

«Локомотив» на позитиве закончили встречу с «Ростовом», это положительно для психологии команды перед «Зенитом». Матч будет интересным и острым. Очень сомневаюсь, что «Локомотив» победит, рассчитываю хотя бы на очко. Команде Галактионова будет трудно, поэтому боевая ничья её устроит.

Я помню время, когда «Локомотив» редко проигрывал в Санкт-Петербурге. Мне кажется, эта традиция должна сохраняться. Но «Зенит» очень силён, понимает, что ошибаться нельзя. А Галактионов знает, как выстроить игру против «Зенита» — резкие выходы в контратаку. В этом помогут быстрые Пиняев и Батраков, а вот Самошников — большая потеря», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.