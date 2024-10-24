Тормена оценил значимость Кордобы для «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об одноклубнике, колумбийском нападающем Джоне Кордобе. По словам Тормены, Джон является игроком высочайшего уровня, который помогает команде в каждой игре.

«Значимость Кордобы для «Краснодара»? Тут даже не знаю, что и комментировать, потому что все видят, как он играет. Он игрок национальной команды Колумбии. Джон — игрок высочайшего уровня. Он помогает команде в каждом матче своими голами, передачами и работой, которую он проделывает на поле», — приводит слова Тормены Legalbet.

Напомним, накануне, 23 октября, «Краснодар» играл с «Пари НН» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды группы C играли на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Пари НН» одержал победу со счётом 2:1. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 30 очков по результатам 12 матчей.