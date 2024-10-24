Сильянов — о победе над «Ростовом»: подняли себе настроение перед матчем с «Зенитом»

Футболист московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался по итогам матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Никто не подходил к игре с «Ростовом» как к тренировочному процессу. Мы настраивались побеждать. Главное, что мы выиграли и подняли себе настроение перед матчем с «Зенитом», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоялся накануне, 23 октября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:2 (8:7 пен.). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала 17 очков за шесть матчей. «Ростов» (11) — на второй строчке. Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).