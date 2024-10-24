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В заявках клубов РПЛ — игроки из 53 стран. Больше всего легионеров — из Бразилии и Сербии

В заявках клубов РПЛ — игроки из 53 стран. Больше всего легионеров — из Бразилии и Сербии
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Обнародован отчёт Российской Премьер-Лиги по итогам первого регистрационного периода в сезоне-2024/2025. Согласно ему, в РПЛ выступают представители 53 стран. Больше всего игроков (не считая России) — из Бразилии. Следующие по численности — сербские легионеры.

Представители стран в РПЛ на данный момент:

  • Россия (480 футболистов);
  • Бразилия (28 футболистов);
  • Сербия (14 футболистов);
  • Аргентина (11 футболистов);
  • Армения (9 футболистов);
  • Беларусь (7 футболистов);
  • Колумбия, Босния и Герцеговина (по 6 футболистов);
  • Узбекистан, Иран (по 5 футболистов).

Уроженцы других стран представлены в Российской Премьер-Лиге менее численными диаспорами.

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