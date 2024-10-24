В заявках клубов РПЛ — игроки из 53 стран. Больше всего легионеров — из Бразилии и Сербии

Обнародован отчёт Российской Премьер-Лиги по итогам первого регистрационного периода в сезоне-2024/2025. Согласно ему, в РПЛ выступают представители 53 стран. Больше всего игроков (не считая России) — из Бразилии. Следующие по численности — сербские легионеры.

Представители стран в РПЛ на данный момент:

Россия (480 футболистов);

Бразилия (28 футболистов);

Сербия (14 футболистов);

Аргентина (11 футболистов);

Армения (9 футболистов);

Беларусь (7 футболистов);

Колумбия, Босния и Герцеговина (по 6 футболистов);

Узбекистан, Иран (по 5 футболистов).

Уроженцы других стран представлены в Российской Премьер-Лиге менее численными диаспорами.