В заявках клубов РПЛ — игроки из 53 стран. Больше всего легионеров — из Бразилии и Сербии
Обнародован отчёт Российской Премьер-Лиги по итогам первого регистрационного периода в сезоне-2024/2025. Согласно ему, в РПЛ выступают представители 53 стран. Больше всего игроков (не считая России) — из Бразилии. Следующие по численности — сербские легионеры.
Представители стран в РПЛ на данный момент:
- Россия (480 футболистов);
- Бразилия (28 футболистов);
- Сербия (14 футболистов);
- Аргентина (11 футболистов);
- Армения (9 футболистов);
- Беларусь (7 футболистов);
- Колумбия, Босния и Герцеговина (по 6 футболистов);
- Узбекистан, Иран (по 5 футболистов).
Уроженцы других стран представлены в Российской Премьер-Лиге менее численными диаспорами.
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