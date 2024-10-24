Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели Лиги чемпионов
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30' 0:2 Байно-Гиттенс – 34' 1:2 Рюдигер – 60' 2:2 Винисиус Жуниор – 62' 3:2 Васкес – 83' 4:2 Винисиус Жуниор – 86' 5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречался с немецкой «Боруссией» Дортмунд. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). «Реал» одержал волевую победу со счётом 5:2. Винисиус Жуниор оформил хет-трик.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2024
-
17:00
-
16:52
-
16:49
-
16:45
-
16:43
-
16:36
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:24
-
16:23
-
16:13
-
16:10
-
16:08
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:45
-
15:28
-
15:27
-
15:20
-
15:17
-
15:15
-
15:06
-
14:58
-
14:56
-
14:54
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
13:55