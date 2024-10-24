Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречался с немецкой «Боруссией» Дортмунд. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). «Реал» одержал волевую победу со счётом 5:2. Винисиус Жуниор оформил хет-трик.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.