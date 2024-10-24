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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели Лиги чемпионов

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели Лиги чемпионов
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречался с немецкой «Боруссией» Дортмунд. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). «Реал» одержал волевую победу со счётом 5:2. Винисиус Жуниор оформил хет-трик.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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